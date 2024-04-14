Арман Царукян: я буду самым молодым чемпионом в дивизионе

Топовый российский боец UFC, представляющий Армению, Арман Царукян прокомментировал своё выступление в поединке с бывшим обладателем титула UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Арман одержал победу раздельным решением судей.

«Спасибо большое Оливейре. Он настоящий человек, приятно было подраться с ним. Спасибо UFC за эту возможность. Я не совсем понимаю, какой судья отдал ему победу. Я хочу драться за титул. Я буду самым молодым чемпионом в дивизионе.

Не думал, что судьи дадут раздельное решение. Думал, что все они отдадут победу мне. Однозначно, я вернусь сильнее. Пять лет назад на коротком уведомлении я проиграл. В следующий раз я одержу победу. Только дайте мне эту возможность», — сказал Арман Царукян после боя.