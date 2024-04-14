Арман Царукян одержал победу над Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300

Долгожданный турнир UFC 300 проходит в ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США). В одном из поединков основного карда состоялся претендентский бой Чарльз Оливейра – Арман Царукян.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Царукяна раздельным решением судей. При спорном первом раунде, остальные два отрезка игры прошли с преимуществом Царукяна.

Напомним, Чарльз Оливейра в последний раз проводил поединок с топовым легковесом иранского происхождения Бенеилом Дариушем. Их бой состоялся на турнире UFC 289. Чарльз одержал победу нокаутом в первом раунде.

Арман Царукян, в свою очередь, также в последний раз разделил октагон с Бенеилом Дариушем. Их поединок стал главным событием турнира UFC on ESPN 52, который состоялся 2 декабря 2023 года. Встреча завершилась победой Царукяна нокаутом в первом раунде.

В активе Оливейры теперь 34 победы и 10 поражений. У Царукяна — 22 победы и 3 поражения.

«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.