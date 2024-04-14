Появились судейские записки боя Царукян — Оливейра

Долгожданный турнир UFC 300 проходит в ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США). В одном из поединков основного карда состоялся претендентский бой Чарльз Оливейра – Арман Царукян. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Царукяна раздельным решением судей.

После окончания боя появились судейские записки. Первый арбитр стартовый и последний раунды отдал Оливейре, второй раунд — Царукяну. Второй рефери — стартовый раунд отдал также бразильцу, однако остальные два Арману. Третий судья распределил очки точно также. Таким образом Царукян победил со счётом (28:29, 29:28, 29:28).

Напомним, по сообщениям различных экспертов победитель данного боя должен встретиться с чемпионом лёгкого веса Исламом Махачевым из России.