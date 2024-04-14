Опубликованы судейские записки боя Гэтжи — Холлоуэй

Опубликованы судейские записки поединка за титул BМF, который проходил в весе до 70 кг между американцами Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем. Бой состоялся, сегодня, 14 апреля, в Лас-Вегасе (США) и стал третьим по значимости событием на номерном турнире UFC 300.

Фото: UFC

Напомним, Холлоуэй победил Гэтжи нокаутом за секунду до конца поединка. Однако, согласно судейским запискам, двое судей посчитали, что Макс выигрывал поединок, выставив счёт 39:37 в его пользу. Третий судья насчитал ничью и выставил 38:38 по итогу четырёх раундов.

В главном событии турнира UFC 300 Алекс Перейра встретится с Джамалом Хиллом.

Основной кард UFC 300

Бо Никал — Коди Брандейдж

Чарльз Оливейра — Арман Царукян

Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй

Вэйли Чжан — Сяонан Янь

Алекс Перейра — Джамал Хилл