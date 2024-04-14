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Дана Уайт официально анонсировал первый за три года бой Конора Макгрегора в UFC

Дана Уайт официально анонсировал первый за три года бой Конора Макгрегора в UFC
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Президент UFC Дана Уайт официально анонсировал бой Майкла Чендлера и Конора Макгрегора. Этот поединок станет для Макгрегора первым за три года в UFC. Он состоится в ночь на 30 июня на турнире UFC 303, который пройдёт в Лас-Вегасе (Невада) в рамках Международной бойцовской недели.

Напомним, 35-летний Макгрегор не появлялся в октагоне с июля 2021 года. Тогда он сломал ногу в поединке с Дастином Порье. Чендлер же, в свою очередь, не дрался с ноября 2022 года, когда проиграл удушением тому же Порье.

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