Холлоуэй и Гэтжи выдали бой года! Хайлайт улетел в глухой нокаут на последней секунде

В ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) проходит юбилейный турнир UFC 300. В третьем по значимости событии вечера сошлись Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. У них на кону стоял пояс BMF. Им обладал Хайлайт, который в предыдущем поединке брутально нокаутировал Дастина Порье. Казалось, что следующим соперником Джастина должен был стать чемпион лёгкого веса Ислам Махачев. Но в итоге Гэтжи пришлось принять бой с Холлоуэем на юбилейном турнире. И рубка двух ярких ударников полностью оправдала все ожидания фанатов смешанных единоборств.

Джастина после поражения от Чарльза Оливейры уже успели списать с чемпионской гонки. Но он лишь обозлился и начал переворачивать ситуацию. Сначала решением большинства судей получилось победить очень перспективного Рафаэля Физиева. Хайлайт выдал яркий поединок, в котором показал все свои сильные стороны, реализовал ударный потенциал. А затем случилась та самая рубка с Порье за пояс BMF. Гэтжи во втором раунде выписал сочнейший хай-кик, которым отправил соперника в глухой нокаут. Все прочили Джастину титульный поединок с Махачевым. Но пока Ислам планирует другие противостояния.

Макс уже пробовал свои силы в лёгком весе. Тогда единогласным решением судей он уступил Порье. А после вернулся в полулёгкий дивизион и выдал пять побед при трёх поражениях. Примечательно, что проигрывал он исключительно Алексу Волкановски. И все три раза – решением. А победы были добыты в противостояниях с Фрэнки Эдгаром, Кэлвином Каттаром, Яиром Родригесом, Арнольдом Алленом и Чон Чхан Соном. Холлоуэй несколько раз пытался вернуть себе чемпионский пояс в полулёгком весе, но в итоге всё-таки решил попробовать свои силы в другом дивизионе.

Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй Фото: Carmen Mandato/Getty Images

С самого начала поединка соперники бросились осыпать друг друга ударами. Первым попробовал свои силы Макс, но затем Джастин перехватил инициативу. В одном из моментов Гэтжи даже заставил оппонента потерять равновесие. Но Холлоуэй не забывал отвечать своими атаками. В одном из моментов даже показалось, что Хайлайта начало качать. Но он быстро пришел в себя и начал набрасывать лоу-кики. Под занавес первого раунда ситуация немного успокоилась, но на последней секунде Макс выбросил мощнейшую вертушку. И красиво отправил соперника на перерыв.

Во второй пятиминутке у Гэтжи открылось кровотечение из носа. И Холлоуэй начал действовать первым номером. Он раз за разом начал мощнейшим образом попадать по сопернику. А в одном из разменов Макс попал пальцем в глаз оппоненту. Но Джастин не стал долго переводить дух, быстро попросил рефери возобновить поединок. Правда, немного позже ситуация повторилась. А Гэтжи продолжил демонстрировать мужество, не собирался останавливаться.

Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

В третьем раунде ситуация не особенно поменялась. Макс продолжил работать с позиции силы, грамотно набрасывал удары по сопернику. А Джастин ждал своего шанса, причем делал это очень терпеливо. Но на экваторе поединка бойцы решили броситься в размен. Но и там точнее оказался Холлоуэй. Складывалось ощущение, что спасти положение Гэтжи может только чудо.

В четвертой пятиминутке Джастин несколько раз плотно попал по сопернику. Но Макс полностью контролировал ситуацию, удары не особенно его потревожили. Гэтжи продолжал зарубаться на характере. Но каждое точное попадание от Холлоуэя заставляло Хайлайта закрываться и терпеть. Было заметно, что боль становится всё сильнее. А Макс действительно перебивал соперника. Правда, одним из попаданий Гэтжи довольно неожиданно отправил оппонента на канвас. Но Макс быстро пришёл в себя занял комфортную дистанцию.

Начало заключительной пятиминутки также осталось за Холлоуэем. Сначала он выбросил несколько точных комбинаций, а затем повторил ту самую вертушку. А затем мощнейшим ударом Макс потряс Джастина. И попытался перейти к добиванию. Но Гэтжи в очередной раз доказал, на что он способен. Хайлайт выдержал огромное количество атак и продолжил борьбу. Но самой сочной получилась концовка поединка. За секунду до завершения боя Макс наглухо выключил соперника.

Права на видео принадлежат UFC. Просмотреть видео можно в телеграм-канале UFC Russia.

Бой получился действительно легендарным. Все пять раундов в октагоне была невероятная рубка. А концовка и вовсе получилась особенной.

Гэтжи, видимо, теряет шанс провести поединок с Махачевым. А Холлоуэй завоевал пояс BMF и начинает покорение дивизиона легковесов.