Дана Уайт рассказал, что Алекс Перейра дрался на UFC 300 со сломанным мизинцем

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что бразилец Алекс Перейра сломал палец на ноге две недели назад и сегодня вечером дрался на турнире UFC 300 со сломанным мизинцем.

Сегодня, ночью с 13 на 14 апреля мск, на «Ти-Мобайл Арене» в городе Лас-Вегас (США) на турнире UFC 300 в главном поединке вечера в полутяжёлом весе встретились бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг американец Джамал Хилл и представитель Бразилии Алекс Перейра. Они бились за пояс чемпиона UFC в категории до 93 кг.

Бой завершился победой Алекса Перейры нокаутом в первом раунде. Победа над Хиллом стала для 36-летнего Перейры 10-й. В UFC Перейра попал в сентябре 2021 года, а уже через год провёл свой первый титульный бой в среднем весе с Исраэлем Адесаньей, которого победил нокаутом в пятом раунде.