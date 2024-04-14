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Видео брутального нокаута в бою Перейра — Хилл

Видео брутального нокаута в бою Перейра — Хилл
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«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с видео нокаута в бою между бывшим чемпионом UFC в категории до 93 кг американцем Джамалом Хиллом и действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом дивизионе бразильцем Алексом Перейрой.

Напомним, Алексу Перейре 36 лет. Победа над Хиллом стала для него 10-й. Ранее на турнире UFC 295 Алекс смог стать чемпионом UFC, завоевав вакантный титул в поединке с чешским бойцом Иржи Прохазкой. Перейра победил Иржи нокаутом во втором раунде.

В UFC Перейра попал в сентябре 2021 года. Уже через год, на турнире UFC 281, который состоялся 13 ноября 2022 года, Алекс провёл свой первый титульный бой в среднем весе с Исраэлем Адесаньей, которого победил нокаутом в пятом раунде.

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