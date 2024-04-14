Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Эй, а вот и я!» Конор Макгрегор отреагировал на анонс своего боя с Чендлером

«Эй, а вот и я!» Конор Макгрегор отреагировал на анонс своего боя с Чендлером
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе, титулованный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор подтвердил официальный анонс своего боя с Майклом Чендлером.

Напомним, сегодня, 14 апреля, на пресс-конференции по итогам турнира UFC 300 в Парадайсе (США) президент UFC Дана Уайт сообщил, что Макгрегор подерётся с Чендлером 30 июня на турнире UFC 303. Соревнования пройдут в Лас-Вегасе (Невада) в рамках Международной бойцовской недели.

«Эй, а вот и я!» – написал Конор в своих социальных сетях.

35-летний Макгрегор не появлялся в октагоне с июля 2021 года. Тогда он сломал ногу в поединке с Дастином Порье. Чендлер же, в свою очередь, не дрался с ноября 2022 года, когда проиграл удушением тому же Порье.

Материалы по теме
Холлоуэй и Гэтжи выдали бой года! Хайлайт улетел в глухой нокаут на последней секунде
Холлоуэй и Гэтжи выдали бой года! Хайлайт улетел в глухой нокаут на последней секунде
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android