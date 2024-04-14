«Эй, а вот и я!» Конор Макгрегор отреагировал на анонс своего боя с Чендлером

Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе, титулованный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор подтвердил официальный анонс своего боя с Майклом Чендлером.

Напомним, сегодня, 14 апреля, на пресс-конференции по итогам турнира UFC 300 в Парадайсе (США) президент UFC Дана Уайт сообщил, что Макгрегор подерётся с Чендлером 30 июня на турнире UFC 303. Соревнования пройдут в Лас-Вегасе (Невада) в рамках Международной бойцовской недели.

«Эй, а вот и я!» – написал Конор в своих социальных сетях.

35-летний Макгрегор не появлялся в октагоне с июля 2021 года. Тогда он сломал ногу в поединке с Дастином Порье. Чендлер же, в свою очередь, не дрался с ноября 2022 года, когда проиграл удушением тому же Порье.