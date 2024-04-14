«Сегодня был не мой день. Я вернусь сильнее». Оливейра — после боя с Царукяном

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра прокомментировал поражение в претендентском бою с Арманом Царукяном в рамках турнира UFC 300 в городе Парадайс (США). Поединок продлился все три раунда и завершился победой Царукяна раздельным решением судей. При спорном первом раунде остальные два отрезка игры прошли с преимуществом Царукяна.

«Сегодня был не мой день. Я вернусь сильнее», — написал Оливейра в своих социальных сетях.

Напомним, Чарльз Оливейра в последний раз проводил поединок с топовым легковесом иранского происхождения Бенеилом Дариушем. Их бой состоялся на турнире UFC 289. Чарльз одержал победу нокаутом в первом раунде. У Оливейры теперь 34 победы и 10 поражений. У Царукяна 22 победы и 3 поражения.