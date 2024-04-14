Фахретдинов: ставлю на Конора. Пусть выиграет пару боёв и подерётся с Исламом

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов поделился прогнозом на бой Майкла Чендлера и Конора Макгрегора.

«Думаю, Конор выйдет в клетку. Сколько можно не выходить? Не знаю, кто в какой форме подойдёт к бою. Но пускай будет Конор. Чтобы он выиграл пару боёв, а потом Ислам получил денежный бой», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Сегодня, 14 апреля, президент UFC Дана Уайт официально анонсировал бой Майкла Чендлера и Конора Макгрегора. Этот поединок станет для Макгрегора первым за три года в UFC. Он состоится в ночь на 30 июня на турнире UFC 303, который пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада).

35-летний Макгрегор не дрался в октагоне с июля 2021 года, когда он сломал ногу в поединке с Дастином Порье. Чендлер провёл свой последний бой в ноябре 2022 года против того же Порье, проиграв ему удушением.