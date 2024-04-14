«Трусливое животное». Дмитрий Кудряшов – о поджигателе его автомобиля

Российский боксёр-профессионал Дмитрий Кудряшoв назвал трусом поджигателя его автомобиля.

«Кто это мог быть? Подлый, трусливый, беспомощный. Не знаю, как он выглядит. Просто обезьяна, животное. Пускай теперь сидит, наблюдает новости и радуется, что хоть как-то смог сделать мне неприятно. Но я никак его не порадую, потому что у меня всё нормально. Живём дальше», – приводит слова Кудряшова РЕН ТВ.

Сообщается, что в пятницу, 12 апреля, неизвестный поджёг BMW X7 Кудряшова, когда тот был на тренировке. Возгорание удалось ликвидировать огнетушителями из спортзала.

«Я был на тренировке. Ребята забежали и говорят — ваша машина горит. Я выбежал, начал тушить», — отметил он.

Дмитрий Кудряшoв проведёт свой следующий поединок с представителем Аргентины Даниэлем Робутти 26 апреля в Москве. Бой будет четырёхраундовым и состоится в тяжёлом весе. Встреча Дмитрия и Даниэля возглавит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».