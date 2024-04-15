Чендлер отреагировал на официальный анонс боя с Макгрегором

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер прокомментировал анонс поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«Официально. Спасибо вам всем за то, что были со мной в этом путешествии. Пора приниматься за работу. 77 дней! — Идём дальше. — Увидимся на вершине!» — написал Чендлер в социальных сетях.

Напомним, вчера, 14 апреля, на пресс-конференции по итогам турнира UFC 300 в Парадайсе (США) президент UFC Дана Уайт сообщил, что Макгрегор подерётся с Чендлером 30 июня на турнире UFC 303. Соревнования пройдут в Лас-Вегасе (Невада) в рамках Международной бойцовской недели.

35-летний Макгрегор не появлялся в октагоне с июля 2021 года. Тогда он сломал ногу в поединке с Дастином Порье. Чендлер же, в свою очередь, не дрался с ноября 2022 года, когда проиграл удушением тому же Порье.