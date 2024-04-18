Оливейра заявил о желании подраться с Холлоуэем

Экс-обладатель титула UFC в категории до 70 кг бразилец Чарльз Оливейра дал комментарий о своих планах после поражения в поединке на турнире UFC 300 с россиянином Арманом Царукяном.

«Я хочу вернуться к тренировкам как можно скорее. Конечно, бой с Максом Холлоуэем был бы замечательным, но он, скорее всего, вернётся в свою весовую категорию и будет драться за титул в полулёгком дивизионе. Джастин Гэтжи повредил нос, так что нам нужно подумать, что делать дальше», — приводит слова Оливейры MMA Fighting.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 14 апреля на турнире UFC 300, Макс Холлоуэй нокаутировал бывшего временного чемпиона UFC в лёгком дивизионе Джастина Гэтжи за секунду до конца поединка.