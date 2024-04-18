Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Оливейра заявил о желании подраться с Холлоуэем

Оливейра заявил о желании подраться с Холлоуэем
Комментарии

Экс-обладатель титула UFC в категории до 70 кг бразилец Чарльз Оливейра дал комментарий о своих планах после поражения в поединке на турнире UFC 300 с россиянином Арманом Царукяном.

«Я хочу вернуться к тренировкам как можно скорее. Конечно, бой с Максом Холлоуэем был бы замечательным, но он, скорее всего, вернётся в свою весовую категорию и будет драться за титул в полулёгком дивизионе. Джастин Гэтжи повредил нос, так что нам нужно подумать, что делать дальше», — приводит слова Оливейры MMA Fighting.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 14 апреля на турнире UFC 300, Макс Холлоуэй нокаутировал бывшего временного чемпиона UFC в лёгком дивизионе Джастина Гэтжи за секунду до конца поединка.

Материалы по теме
«Мне следовало финишировать Армана». Оливейра — о поединке с Царукяном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android