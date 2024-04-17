«Мне следовало финишировать Армана». Оливейра — о поединке с Царукяном

Экс-обладатель титула UFC в категории до 70 кг бразилец Чарльз Оливейра проанализировал свой поединок с Арманом Царукяном. Их бой состоялся на турнире UFС 300. Оливейра уступил раздельным решенеим судей Арману.

«Мне следовало финишировать Армана. Бой дошёл до решения судей, это их выбор. Мы ничего не можем с этим сделать. Если взглянуть на первый раунд, то вы увидите, что у меня было больше попыток финишировать Армана, поэтому этот раунд остался за мной. Второй был ближе, в конце я хотел провести удушающий приём «треугольник», но судьи отдали раунд Арману. В третьем Арман был сверху и контролировал меня, но ничего не предпринимал, а в конце у меня была попытка его задушить, но не получилось. Судьи вновь отдали раунд Арману», — приводит слова Оливейры портал MMA Fighting.