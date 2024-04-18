«Я бы повалил и швырял его». Никал — о возможном поединке с Чимаевым

Американский боец, выступающий в среднем весе UFC, Бо Никал считает, что сможет «швырять» Хамзата Чимаева, если их бой состоится.

«Мне это нравится. Тот факт, что он это осознаёт, и тоже видит, что будет дальше. Думаю, что это хорошо для всех. Хорошо для меня, хорошо для него, хорошо для спорта. Так что мы собираемся устроить этот бой.

В ответ на это я хотел бы спросить: «С кем ты дрался при счете 5:0, братан?» С каким-то случайным парнем из Европы? Я дерусь на UFC 300, так что в нашей игре есть уровни. Людям просто нужно узнать меня получше. Чем больше они узнают меня, тем больше они будут понимать, что я тот самый парень, и никто другой ничего не сможет с этим поделать. Не удивлюсь, что буду фаворитом в поединке с Хамзатом.

Если бы мы встретились в октагоне, то я повалил бы его, превратил в тряпичную куклу и швырял бы его. Так будет ли первый раунд нашего боя более конкурентоспособным? Возможно. Но если поединок будет пятираундовым, то он не выдержит пять раундов, често говоря. Будет ли трудно в начале? Собирается ли Хамзат оказывать прессинг? Абсолютно. Но не думаю, что он сможет по-настоящему навредить мне или сделать что-то такое, что нанесёт мне сильный урон», — приводит слова Никала портал MMA Fighting.