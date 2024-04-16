Бо Никал — о Чимаеве: моё преимущество над ним растёт каждый день

Американский боец Бо Никал ответил на критику Хамзата Чимаева после своего поединка на UFC 300.

«Понятное дело, я и сам недоволен своим выступлением. Легко критиковать меня, парня, у которого меньше опыта, но в конце концов, я финиширую своих соперников, а он выигрывает решениями. Он выдыхается с каждым раундом, а я только прибавляю.

Если однажды мы будем драться, он резво начнёт, но я, вероятно, выиграю первый, второй, третий раунды, и в каждом из них моё преимущество над этим чуваком будет расти. Честно говоря, моё преимущество над этим парнем уже растёт каждый день», — приводит слова Никала Bloody Elbow.

Напомним, Бо Никал одержал победу, задушив Коди Брандейджа в середине второго раунда.

Хамзат Чимаев свой последний поединок провёл на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Его оппонентом был бывший обладатель титула UFC в категории до 77 кг нигериец Камару Усман. Бой продлился все три раунда. Победу единогласным решением судей одержал Хамзат.