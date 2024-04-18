Ти Джей Диллашоу дал прогноз на потенциальный бой между Джоном Джонсом и Алексом Перейрой

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу сказал, кто победит в потенциальном поединке между действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой и чемпионом UFC в категории до 120 кг американцем Джоном Джонсом.

«Джон Джонс просто легко превзошёл бы его», — приводит слова Диллашоу портал Middle Easy.

Напомним, Алекс Перейра в последнем поединке, который состоялся 14 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC 300, одержал победу нокаутом в первом раунде над бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом.

Джон Джонс, в свою очередь, в последний раз выходил в октагон на турнире UFC 285. Тогда его оппонентом был французский боец Сириль Ган. Бой завершился победой Джонса удушающим приёмом в первом раунде.