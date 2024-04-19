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Актёр Кологривый высказался о бойце ММА Минееве, выключившем «Слово пацана» через 15 минут

Актёр Кологривый высказался о бойце ММА Минееве, выключившем «Слово пацана» через 15 минут
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Актёр Никита Кологривый, снявшийся в сериале «Слово пацана: Кровь на асфальте», разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с популярным российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Владимиром Минеевым. Ранее Минеев критически высказывался о сериале. Спортсмен заявлял, что выключил его после первых 15 минут.

«Встретили моего старшего товарища Володю! Его поддержка и дружба очень важны для меня! Последнее время я забывал о друзьях, в кабале работы и суеты медийной! Рад, что от меня не отвернулись самые близкие! Теперь благодаря такой поддержке вы увидите новую версию Никиты! До встречи на экранах и улицах нашей страны!» — написал Кологривый.

Фото: Из личного архива Никиты Кологривого

Фото: Из личного архива Никиты Кологривого

Ранее российский промоутер Камил Гаджиев рассказал, когда должен состояться третий бой между Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

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