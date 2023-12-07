Минеев объяснил, почему он выключил «Слово пацана» через 15 минут и больше не смотрел

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев поделился мнением о популярном сериале «Слово пацана». Соответствующий пост боец разместил на своей странице в социальных сетях. По словам Минеева, герои в нём выглядят неестественно. Сам же Владимир выключил его, не досмотрев первую серию.

«О сериале. Наверняка многие из вас знают о том, что недавно вышел новый сериал «Слово пацана», в котором играет мой друг Никита Кологривый. Всю эту историю с сериалом сейчас довольно сильно романтизируют. Я посмотрел 15 минут первой серии. Больше смотреть не смог.

Во-первых, что я там не видел? Всё происходящее в сериале мне более чем знакомо. Во-вторых, большинство героев неестественны. Благодарен своим родителям и спорту за то, что был выше этой субкультурной коррозии. Ставьте себе в жизни великие цели, и вы не будете заняты пустым делом», — написал Минеев.

Недавно экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил актёру, который сыграл главную роль в «Слове пацана».