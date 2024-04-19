«Теперь я терминатор». Макгрегор прокомментировал предстоящий бой с Чендлером

Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор высказался о предстоящем возвращении в октагон после почти двух лет отсутствия. Его бой состоится на турнире UFC 303, а оппонентом станет Майкл Чендлер.

«Теперь я терминатор. У меня есть титановый стержень, который проходит от колена до лодыжки, он неразрушим. Так что теперь у меня есть все возможности для нанесения ударов, я готов к бою и взволнован. Хочу и буду работать над тем, чтобы нанести удар этим стальным прутом по ноге противника и вывести его из игры.

Хочу, чтобы люди увидели мою фотографию в восьмиугольнике со сломанной ногой, а затем фотографию с моей ногой, которая обхватывает шею моего противника и прижимает к себе», — приводит слова Конора портал Give me Sport.