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«Собираюсь пустить кровь этому грязному бразильцу». Стрикленд — о поединке с Костой

«Собираюсь пустить кровь этому грязному бразильцу». Стрикленд — о поединке с Костой
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Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории американец Шон Стрикленд пообещал «пустить кровь» экс-претенденту на звание чемпиона UFC в дивизионе до 84 кг бразильцу Пауло Косте.

«Честно говоря, мне нравится Коста. Это забавный и смешной парень. К тому же он выступает за свободу слова. Мне он нравится. Но я собираюсь пустить кровь этому грязному бразильцу и сделать это ради Бразилии — даже там Косту не любят. Эй, Бразилия, это всё ради вас, ребята!» — написал Шон Стрикленд в своих социальных сетях.

Напомним, бой между Стриклендом и Костой станет соглавным на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке, США.

В последнем поединке Шон Стрикленд уступил раздельным решением судей южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.

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