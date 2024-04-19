«Ненавижу его до глубины души». Белал Мухаммад жёстко раскритиковал Эдвардса и его команду

Топовый боец полусреднего веса UFC Белал Мухаммад в жёсткой форме раскритиковал Леона Эдвардса и его команду.

«Это самая лживая команда, которую мне когда-либо доводилось видеть. Никогда не видел, чтобы кто-то так много лгал или пытался создать впечатление, что они ничего не боятся. Его тренер решил дать шанс Гилберту Бёрнсу после того, как я победил его. Его брат предложил провести бой с Конором Макгрегором. Они придумывают причины, чтобы избежать встречи со мной. Это несправедливо, фанаты начинают понимать это только сейчас. Когда все эти парни из твоей команды говорят за тебя, это просто свидетельствует о том, что ты трус.

Если ты чемпион мира, тогда дерись с лучшим парнем в дивизионе, который находится прямо за тобой. Знаю, что я лучший в мире, и он знает это. Вот почему он пытается избежать этого боя, потому что для него это будет испытание. Он пытается сделать всё, что в его силах, чтобы удержать пояс как можно дольше.

Я ненавижу его до глубины души. Из-за первого боя с Леоном они пытаются избегать меня. Он хочет преуменьшить мои достижения и сказать, что мне это не полагается и я никогда этого не заслуживал. Всё это только раздражает меня. Это подпитывает меня ненавистью к этому парню, не могу дождаться, когда окажусь в октагоне и доберусь до него своими руками», — приводит слова Белала портал MMA Mania.