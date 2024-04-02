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«Пропал Леон Эдвардс». Белал Мухаммад пошутил по поводу титульного боя

«Пропал Леон Эдвардс». Белал Мухаммад пошутил по поводу титульного боя
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Американский полусредневес UFC Белал Мухаммад опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором пошутил по поводу титульного поединка с действующим чемпионом организации Леоном Эдвардсом.

«Пропал Леон Эдвардс», — написал Мухаммад.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявлял о том, что именно Мухаммад станет следующим соперником Эдвардса. Однако никаких официальных анонсов этого поединка от организации не произошло.

Отметим, что в марте 2021 года Леон Эдвардс и Белал Мухаммад уже встречались в октагоне. Тогда они подрались на турнире UFC Fight Night 187 в Лас-Вегасе (США). Тот их бой был признан несостоявшимся.

Напомним, профессиональный рекорд Мухаммада в смешанных единоборствах составляет 23-3. На счету Эдвардса 22 победы и три поражения в MMA.

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