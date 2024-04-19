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Энтони Джошуа сказал, кем бы работал, если бы не был боксёром

Энтони Джошуа сказал, кем бы работал, если бы не был боксёром
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Британский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлом весе, и экс-обладатель титулов WBA, IBF, WBO и IBO чемпиона мира в категории свыше 90,7 кг Энтони Джошуа сказал, что если бы не выбрал карьеру в боксе, то, вероятно, стал бы работать либо строителем, либо банкиром.

«Есть две работы, которые мне нравятся. Я хотел бы быть строителем, потому что мне всегда хотелось возвести свой собственный большой дом.

Вы в курсе, кто такой банкир? Это тот, кто считает деньги человека. Итак, я контролировал бы чьи-то накопления. Поэтому мне хотелось бы стать банкиром», — приводит слова Джошуа портал DAZN.

Напомним, в последнем поединке Энтони Джошуа одержал победу нокаутом во втором раунде над бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

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