Гарсия: зачем мне мучить себя весогонкой? Чтобы быть слабым?

Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия высказался о проваленном взвешивании к бою с Девином Хейни.

«Какой смысл мне мучить себя весогонкой? Чтобы в итоге оказаться слабым? Нет! Я здесь для того, чтобы победить. Вот и всё», – написал в своих социальных Райан Гарсия.

Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях, соотечественнику Джервонте Дэвису.

Хейни в своём последнем бою, состоявшемся в декабре, завоевал титул WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), отобрав его у ещё одного соотечественника, Реджиса Прогрейса.