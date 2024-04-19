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Гарсия: зачем мне мучить себя весогонкой? Чтобы быть слабым?

Гарсия: зачем мне мучить себя весогонкой? Чтобы быть слабым?
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Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия высказался о проваленном взвешивании к бою с Девином Хейни.

«Какой смысл мне мучить себя весогонкой? Чтобы в итоге оказаться слабым? Нет! Я здесь для того, чтобы победить. Вот и всё», – написал в своих социальных Райан Гарсия.

Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях, соотечественнику Джервонте Дэвису.

Хейни в своём последнем бою, состоявшемся в декабре, завоевал титул WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), отобрав его у ещё одного соотечественника, Реджиса Прогрейса.

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