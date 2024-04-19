Анатолий Токов победил Шарафа Давлатмуродова в реванше

Сегодня, 19 апреля, на турнире ACA 174, который проходит в Санкт-Петербурге, состоялся реванш между известным российским бойцом смешанных единоборств Анатолием Токовым и топовым бойцом таджикского происхождения Шарафом Давлатмуродовым.

Поединок завершился победой Токова единогласным решением судей (все пять судей оценили бой со счётом 30-27 в пользу Анатолия).

Напомним, бойцы ранее уже встречались в октагоне 23 октября 2021 года на турнире Bellator 269. Тогда победу раздельным решением судей праздновал Анатолий. С тех пор Шараф более не выходил в октагон до сегодняшнего дня.

Анатолий, в свою очередь, в последний дрался на турнире Bellator 290. Его оппонентом был Джонни Эблин, который одержал победу единогласным решением судей.