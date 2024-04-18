Борисов, Витрук, Токов успешно сделали вес перед турниром в Санкт-Петербурге

Чемпион ACA в лёгком весе россиянин Олег Борисов и его соотечественник претендент на титул Павел Витрук успешно уложились в весовую категорию накануне боя в Сант-Петербурге.

Чемпион показал на весах 66,15 кг, претендент — 61,05 кг. Для Борисова — это первая защита пояса, обладателем которого он стал в марте 2023 года, отобрав его у Рустама Керимова.

Анатолий Токов и Шараф Давлатмуродов, которые проведут реванш в соглавном событии ACA 174, также успешно сделали вес. Вес Токова составил 84,45 кг, Шарафа — 84,4 кг.

В октября 2021 года Давлатмуродов и Токов провели один из самых обсуждаемых поединков на турнире Bellator в Москве. Раздельным решением судей победу одержал Анатолий Токов.