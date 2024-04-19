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На Нейта Диаза подали иск из-за драки, которая произошла в 2023 году

На Нейта Диаза подали иск из-за драки, которая произошла в 2023 году
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На популярного американского бойца ММА Нейта Диаза был подан гражданский иск участником уличной драки с ним Родни Петерсеном. Их потасовка произошла 22 апреля 2023 года в Новом Орлеане.

Согласно имеющимся документам, Родни Петерсен называет именно Диаза зачинщиком драки и требует компенсации за психическую, физическую и эмоциональную травму, а также за медицинские расходы и потерю дохода.

Напомним, следующий поединок Нейт Диаз проведёт против бывшего претендента на титул чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Хорхе Масвидаля. Бой состоится 1 июня по правилам бокса.

Свой последний поединок по правилам бокса Нейт Диаз провёл 6 августа против блогера Джейка Пола. Диаз уступил единогласным решением судей.

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