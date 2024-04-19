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Хорхе Масвидаль назвал трёх спортсменов, с которыми хочет провести боксёрский бой

Хорхе Масвидаль назвал трёх спортсменов, с которыми хочет провести боксёрский бой
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем дивизионе американец Хорхе Масвидаль назвал спортсменов, с которыми хотел бы провести боксёрский поединок. Напомним, следующий бой Хорхе проведёт с соотечественником Нейтом Диазом. Он состоится 1 июня и пройдёт по правилам бокса. По словам Масвидаля, после противостояния с Диазом он не прочь встретиться с Логаном Полом, Мэнни Пакьяо и Флойдом Мейвезером.

«Я бы охотно сразился с Логаном Полом. Сделал бы это, чтобы изменить его внешность. Он отличный боец. Здорово выступил в поединке с Флойдом Мейвезером. Кроме того, я мог бы подраться и с Мейвезером. Также не исключаю вариант с Мэнни Пакьяо», — сказал Масвидаль на канале MMA Junkie в YouTube.

Ранее Хорхе высказался о своих карьерных перспективах в боксе и в ММА.

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