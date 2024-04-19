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Витрук нокаутировал Борисова, став новым чемпионом АСА, и другие результаты турнира

Сегодня, 19 апреля, в Санкт-Петербурге состоялся турнир АСА 174, в главном событии которого прошёл чемпионский бой между Павлом Витруком и Олегом Борисовым. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира:

Павел Витрук победил Олега Борисова нокаутом (раунд 4, 4:52) и стал новым чемпионом в легчайшем весе;

Анатолий Токов победил Шарафа Давлатмуродова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Александр Матмуратов победил Херберта Батисту техническим нокаутом (раунд 1, 3:06);

Михаил Долгов победил Криса Ханикатта единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27, 29-28, 29-28);

Фелипе Фроес победил Глеба Хабибуллина раздельным решением (29-28, 29-28, 28-29, 29-28, 29-28);

Кайо Битенкурт победил Евгения Ерохина техническим нокаутом (раунд 2, 1:58);

Иван Богданов победил Азамата Джигкаева нокаутом (раунд 1, 4:35);

Иван Соловьёв победил Евгения Галочкина единогласным решением (30-27, 29-28, 30-27, 30-27, 30-27);

Георгий Кичигин победил Дениса Измоденова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 29-28, 30-27);

Алексей Шуркевич победил Ренато Пезиньо техническим нокаутом (отказался выходить на третий раунд из-за перелома руки) — (раунд 2, 5:00);

Руслан Шамилов победил Эвертона Полакуини единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Михаил Егоров победил Андерсона Дос Сантоса техническим нокаутом (раунд 2, 1:12);

Никита Приходько победил Зухриддина Гафурова удушающим приёмом (раунд 1, 3:52);

Артём Душенко победил Лазизбека Абдусалимова техническим нокаутом (раунд 1, 2:28).