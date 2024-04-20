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Холлоуэй назвал величайший момент в своей карьере. Это не нокаут в бою с Гэтжи

Холлоуэй назвал величайший момент в своей карьере. Это не нокаут в бою с Гэтжи
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Бывший обладатель титула UFC в категории до 66 кг американец Макс Холлоуэй заявил, что величайшим моментом в своей карьере он считает победу в чемпионском поединке над легендарным бойцом ММА Жозе Альдо в его родном городе, Рио-де-Жанейро.

«Нокаут в бою с Гэтжи всё ещё находится на втором месте для меня. Ничто не может сравниться с тем, когда я отправился в Рио и сразился с Королём Рио за титул. То, как я победил Альдо, было потрясающе», — приводит слова Холлоуэя портал BJ Penn.

Напомним, в последнем поединке Макс Холлоуэй встретился с бывшим обладателем временного титула UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи. Бой завершился победой Макса нокаутом за секунду до окончания поединка. По итогу турнира Холлоуэю был присуждён бонус за «лучший бой вечера» и «лучшее выступление вечера».

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