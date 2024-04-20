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Назван следующий соперник Теренса Кроуфорда

Назван следующий соперник Теренса Кроуфорда
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Американский профессиональный боксёр и обладатель титулов WBC, WBO и WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) Теренс Кроуфорд проведёт свой следующий поединок против узбекского боксёра и обладателя титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) Исраила Мадримова. Об этом сообщает ESPN.

Согласно имеющейся информации, их поединок состоится на первом боксёрском ивенте в США, организацией которого будет заниматься Турки Аль аш-Шейх, являющийся председателем Главного управления развлечений в Саудовской Аравии. Бой состоится 3 августа в Лос-Анджелесе.

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.

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