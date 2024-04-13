Промоутер Фундоры не договорился с представителем Кроуфорда о бое

Промоутер Себастьяна Фундоры Сэмпсон Левковиц рассказал, что ему звонил представитель Теренса Кроуфорда и предлагал организовать бой между двумя этими боксёрами в Саудовской Аравии.

«Мне позвонил юрист Кроуфорда и вежливо предложил провести бой в Саудовской Аравии.

Я ответил ему, что благодарен за предложение, но мой боец будет готов драться только в ноябре. Я имел в виду, что не могу вести переговоры, когда мой боец травмирован», — рассказал Сэмпсон Левковиц в интервью ProBox TV Espanol.

Ранее WBO отправила сообщение представителям Теренса Кроуфорда и Себастьяна Фундоры о том, что их поединок должен состояться в ближайшие 180 дней. В течение 20 дней стороны должны прийти к соглашению по поводу деталей поединка.

В марте Фундора победил раздельным решением судей Тимофея Цзю и стал новым чемпионом мира в первом среднем весе.