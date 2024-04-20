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На турнире Hardcore произошла массовая драка с участием Осипяна

На турнире Hardcore произошла массовая драка с участием Осипяна
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Вчера, 19 апреля, на турнире Hardcore MMA 90 после поединка между Али Хейбати и Аркадием Осяпином произошла массовая драка. Толпа напала на Осипяна, когда тот выходил из октагона.

Напомним, ранее перед боем с Осипяном его соперник Али Хейбати нанёс удар ногой ринг-гёрл в область ягодиц. Он был оштрафован и пожизненно отстранён промоушеном от выступлений на ивентах организации.

Сам поединок завершился досрочной победой Аркадия Осипяна техническим нокаутом в первом раунде.

Али Хейбати является известным бойцом в индустрии поп-ММА. В последнем поединке, который состоялся на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», он выходил драться против популярного бойца Артёма Тарасова. Встреча завершилась победой Хейбати единогласным решением судей.

Аркадий Осипян, в свою очередь, провёл предыдущий поединок на турнире Hardcore MMA 84 против Филиппа Косырева. Осипян уступил единогласным решением судей. Аркадий имеет в своём активе 11 побед и шесть поражений.

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