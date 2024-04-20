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Чендлер дал совет Дастину Порье на бой с Исламом Махачевым

Чендлер дал совет Дастину Порье на бой с Исламом Махачевым
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Топовый американский боец Майкл Чендлер посоветовал бывшему временному чемпиону UFC в лёгком весе Дастину Порье делать акцент на борьбе в тренировочном лагере перед боем с Исламом Махачевым.

«У каждого есть шанс на победу. Ещё раз, я хочу выразить огромное уважение Исламу, этот парень очень хорош. Бой будет между левшами, один из которых имеет высокий уровень борьбы. У Дастина, в свою очередь, есть проблемы с защитой от тейкдаунов. В этом заключается главная опасность для него. Не знаю, как что он будет делать следующие семь недель, но ему определённо стоит задуматься над защитой от тейкдаунов и поработать над этим. И всё же у Дастина по-прежнему остаётся сильный удар и сердце чемпиона. Могу сказать, что Дастин – парень с самым разнообразным стилем и большим спектром навыков из тех, с кем я дрался», — сказал Чендлер на шоу The MMA Hour.

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