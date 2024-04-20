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Дейвисон Фегейреду назвал экс-чемпиона UFC в качестве желаемого соперника

Дейвисон Фегейреду назвал экс-чемпиона UFC в качестве желаемого соперника
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Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Дейвисон Фигейреду хочет провести следующий бой против экс-обладателя титула UFC в легчайшем весе Доминика Круза на турнире UFC 303.

«Люди называют многие имена, но чего я действительно хочу, так это осуществить свою мечту — сразиться с Домиником Крузом. Надеюсь, что этот бой состоится. Было бы потрясно вернуться вместе с Макгрегором в июне. Всё зависит от Доминика Круза, главное, чтобы он подписал контракт. Очень хочу подраться с ним. Я буду продолжать говорить о Крузе из-за его популярности, из-за истории, которую он имеет в организации. Он тот парень, который может привести меня к титульному бою», — приводит слова Фигейреду портал Bloody Elbow.

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