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Коди Гарбрандт объяснил поражение в бою с Дейвисоном Фигейреду

Коди Гарбрандт объяснил поражение в бою с Дейвисоном Фигейреду
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Экс-чемпион UFC в категории до 61 кг Коди Гарбрандт опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором прокомментировал своё поражение в поединке с представителем Бразилии Дейвисоном Фигейреду на турнире UFC 302.

«В бою я чувствовал себя замечательно до тех пор, пока не начал испытывать головокружение. Из-за этого я не мог контролировать вращение, когда бой перешёл в партер.

Снимаю шляпу перед Дейвисоном и его командой! В итоге я оказался в больнице, где меня мучило головокружение и рвало до четырёх утра. Я страдаю головокружениями с 2012 года и постараюсь это исправить.

Спасибо фанатам, которые пришли меня поддержать. Это был не мой вечер, но я люблю то, чем занимаюсь. Я вернусь в октагон до конца года», — написал Гарбрандт.

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