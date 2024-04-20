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«Парень, погнали, скучно не будет». Ортега заявил, что готов к бою с Топурией

«Парень, погнали, скучно не будет». Ортега заявил, что готов к бою с Топурией
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Бывший двукратный претендент на титул UFC в полулёгком весе Брайан Ортега готов провести бой с действующим чемпионом UFC в категории до 66 кг Илией Топурией.

«Давай устроим бой в Испании, парень, погнали. Если бы можно было просто щёлкнуть пальцами, тогда мне бы уже прислали контракт, Илия дал своё согласие, а Волкановски решил подождать. У UFC есть свой человек прямо сейчас, я готов. Все знают — когда проходит мой бой, то будет не скучно», — сказал Ортега в интервью YouTube-каналу Kanpai Media.

Напомним, в последнем поединке Брайан Ортега реваншировал поражение от бывшего временного обладателя титула UFC в полулёгком весе мексиканца Яира Родригеса. Ортега победил его удушающим приёмом в третьем раунде.

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