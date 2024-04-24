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Махачев сказал, в каком компоненте Порье сильнее всех в дивизионе

Махачев сказал, в каком компоненте Порье сильнее всех в дивизионе
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Российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказал мнение, что его стиль будет неудобен американцу Дастину Порье, поединок с которым он проведёт на турнире UFC 302. При этом Махачев отметил, что у Порье лучший бокс и перебить в ударке его не может никто.

«Мой стиль плох для Дастина. В моём дивизионе у Порье лучший бокс, честно. В ударке его побить никто не может. Но у него бывают плохие моменты в боях с теми бойцами, у которых есть хорошие борьба и грэпплинг. Он проигрывал Хабибу, проигрывал Чарльзу. Поэтому думаю, что мой стиль плох для него», — приводит слова Махачева New York Post.

Напомним, UFC 302 состоится 1 июня. В смешанных единоборствах на счету Махачева 25 побед и одно поражение. В активе Порье 30 побед при восьми поражениях. Ещё один поединок с участием Дастина признан несостоявшимся.

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