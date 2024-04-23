Махачев уже знает, как победит Порье. У американца вообще есть шансы?

В ночь с 1 на 2 июня в спортивном комплексе «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 302. В главном событии вечера сойдутся российский чемпион Ислам Махачев и американец Дастин Порье. Стоит отметить, что особенной интриги в этом противостоянии никто не видит. Практически все эксперты уверены, что действующий обладатель пояса совершенно спокойно расправится с претендентом. Ислам действительно наглядно демонстрировал, что способен финишировать практически любого соперника. А теперь, кажется, даже сам Махачев не сомневается, чтобы быстро завершит поединок своей победой. И даже назвал конкретный способ.

Махачев совершенно точно понимает, что выглядит фаворитом в этом противостоянии. Но теперь он даже рассказал, как именно намерен финишировать оппонента. И даже прописал предстоящий бой буквально по минутам. Видимо, россиянин решил повторить успех соотечественника и лучшего друга – Хабиба Нурмагомедова: «Я повалю его в партер, он безуспешно попытается провести гильотину. Затем я заберу спину и задушу. Вот так всё и закончится».

Стоит отметить, что Махачев действительно является практически эталонным борцом. Приёмами россиянин забрал 10 из 25 своих побед, а это 40% удачных поединков. Поэтому Ислам вполне способен продемонстрировать свои навыки в очередной раз. Конечно, и с Чарльзом Оливейрой, и с Александром Волкановски россиянин решился рубиться в стойке. И ключевые действия совершил именно там. Но такого жёсткого ударника, как Дастин Порье, Махачеву будет очень важно лишить главного преимущества. Поэтому Ислам заявил о желании разобраться с Бриллиантом в партере.

Ислам Махачев Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Стоит отметить, что Ислам выбрал самый ужасный способ для Порье. Он намерен задушить Бриллианта сзади. А ведь за пять последних лет Дастин уступил таким образом дважды. Сначала этим способом завершил поединок Хабиб Нурмагомедов. В третьем раунде он подловил соперника на ошибке, а затем спокойно забрал спину и финишировал. Да так, что Порье едва не отключился. А затем тот же трюк провернул Чарльз Оливейра. Было в карьере Дастина и поражение другим приёмом. В 2012 году Корейский Зомби разбил американца удушением Д’Арсе.

Стоит отметить, что Дастин не совсем беспомощен в борьбе. На это указывает хотя бы то, что восемь раз за карьеру Бриллиант побеждал приёмом. А ещё американец стал первым человеком, который финишировал Майкла Чендлера сабмишеном. Любопытно, что по иронии судьбы он сделал это именно удушением сзади. Поэтому совсем списывать со счетов американца тоже не стоит. Но пока ситуация выглядит для Порье откровенно плачевно.

Самым показательным можно считать поединок с Хабибом Нурмагомедовым. Он выглядит отличной ролевой моделью, которая показывает, как именно может протекать бой Дастина с Исламом. А там Порье был вынужден буквально выживать. Говоря откровенно, Хабиб делал абсолютно всё, что хотел. Орёл провёл семь тейкдаунов – укладывал соперника на настил с вероятностью в 88%. Дастин при этом даже пытался провести свой любимый приём. Но сделать этого не получилось. А позже оказалось, что всё это было хитрым ходом от Нурмагомедова.

Хабиб Нурмагомедов бывший чемпион UFC в лёгком весе «Помню, когда Дастин душил меня, я думал: «Он безумец, если думает, что я постучу на глазах у моего отца». Кстати, перед выходом на бой я сказал Исламу [Махачеву] в раздевалке: «Он [Порье] любит заходить на гильотину правой рукой. Я пройду ему в две ноги, отдам шею и измотаю». Гильотина отнимает очень много энергии. Дважды я отдавал ему шею».

Похоже, Ислам действительно решил повторить тот самый план, который в своё время идеально реализовал Хабиб. И это было бы красиво, но… Нужно понимать, что Дастин совершенно точно тысячи раз прорабатывал ошибки, допущенные в том бою. А теперь ещё и знает, что именно задумал Махачев. Возможно, российский чемпион даже помог сопернику. Осталось лишь понять, блефует ли Ислам или говорит чистую правду, рассказывая план на поединок.