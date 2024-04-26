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Дмитрий Двали рассказал, кем мог бы быть, если бы не стал боксёром

Дмитрий Двали рассказал, кем мог бы быть, если бы не стал боксёром
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Россиянин Дмитрий Двали, выступающий в весовой категории до 54 кг, предположил, чем бы сейчас занимался, если бы не стал боксёром.

«Мне кажется, у меня было две дороги. Я очень хорошо учился, думал куда-то попасть. Возможно, в престижный университет. Но семья моя большим достатком не обладала, и вряд ли бы я смог поступить, потому что сейчас же всё платно. И вторая дорога — я общался с пацанами, которые, так скажем, были бродягами. И не знаю, кем бы я был. Одного знакомого до 18 лет посадили в колонию детскую, один в ПТУ поступил, штукатур-маляр. И вот такая компания, я общался с такими ребятами. Как бы случилось, предполагать не могу. Хорошо, что бокс меня спас», — сказал Двали в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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