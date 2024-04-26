Боец UFC Арман Царукян может быть дисквалифицирован

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) может дисквалифицировать и оштрафовать российско-армянского бойца смешанных единоборств (ММА) Армана Царукяна за нападение на болельщика во время турнира UFC 300. Об этом рассказал менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

«Может быть штраф и дисквалификация. Там примут решение», — приводит слова Абдрахманова ТАСС.

Напомним, во время выхода в октагон один из болельщиков показал Царукяну средний палец, после чего боец решил ударить обидчика. Атлетическая комиссия штата Невада должна разобрать дело Армана 30 апреля.

На UFC 300 Царукян раздельным решением судей победил представителя Бразилии Чарльза Оливейру.

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Ранее стало известно, что гонорар Армана за UFC 300 заблокирован.