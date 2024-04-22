«Роют себе могилу». Джейк Пол перечислил бойцов ММА, отказывающихся от поединка с ним

Звёздный американский видеоблогер Джейк Пол, известный по своим выступлениям в профессиональном боксе, дал комментарий по поводу своего предложения, отправленного Хорхе Масвидалю и Нейту Диазу по поводу поединка с ним по правилам ММА. Ранее Пол заявил, что каждый из них получит $ 10 млн, если согласится на бой, однако согласия они так и не дали.

«Вот что я скажу: они сами роют себе могилу. Я действительно серьёзен, когда говорю, что хочу сразиться с ними по правилам ММА. Масвидаль либо Диаз в PFL. Предложение в $ 10 млн для одного из этих парней. Но они просто находят отговорки. Масвидаль говорит, что я даже не умею боксировать, а раз так – что мне делать в ММА? Чёрт возьми, чувак, в чём проблема?

То же самое можно сказать про чёртовых Пэдди Пимблетта и Шона Стрикленда – все эти парни прячутся за отговорками. Моё предложение всё ещё в силе. Я хочу одного из этих парней для боя по правилам ММА», — сказал Джейк на канале BS w/ Jake Paul в YouTube.

Как Джейк Пол превратился из блогера в крутого боксёра: