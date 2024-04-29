Мокаев объявил дату следующего поединка

Непобеждённый проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев рассказал о том, когда он проведёт свой следующий поединок в промоушене.

«27 июля – UFC Манчестер», — написал Мокаев в социальных сетях.

Напомним, последний поединок Мухаммада состоялся в марте этого года. Тогда, на турнире UFC Fight Night 238, Мокаев встречался с представителем США Тимом Эллиоттом. Бой продлился все три раунда и завершился победой англичанина единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Таким образом, Мокаев одержал 12-ю победу подряд в смешанных единоборствах, не потерпев ни одного поражения. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Пётр Ян и Мухаммад Мокаев провели тренировку в Таиланде: