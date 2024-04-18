Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян рассказал, что судья, отдавший победу Оливейре, извинился перед ним

Царукян рассказал, что судья, отдавший победу Оливейре, извинился перед ним
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян рассказал, что судья, отдавший победу бразильцу Чарльзу Оливейре, извинился перед ним после боя.

«Он позвонил моему тренеру и сказал: «Извиняюсь, вы были правы, мне не следовало отдавать его Оливейре». Если бы я проиграл этот бой, я бы его убил. Он чуть не похоронил мою карьеру», — рассказал Царукян на YouTube-канале Даниэля Кормье.

На состоявшемся в ночь на воскресенье турнире UFC 300 Арман Царукян победил бывшего чемпиона UFC в дивизионе до 70 кг Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок продлился все три раунда. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. У Армана в ММА 22 победы и три поражения.

Материалы по теме
Царукян: не понимаю, почему все считают Махачева непобедимым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android