Царукян рассказал, что судья, отдавший победу Оливейре, извинился перед ним

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян рассказал, что судья, отдавший победу бразильцу Чарльзу Оливейре, извинился перед ним после боя.

«Он позвонил моему тренеру и сказал: «Извиняюсь, вы были правы, мне не следовало отдавать его Оливейре». Если бы я проиграл этот бой, я бы его убил. Он чуть не похоронил мою карьеру», — рассказал Царукян на YouTube-канале Даниэля Кормье.

На состоявшемся в ночь на воскресенье турнире UFC 300 Арман Царукян победил бывшего чемпиона UFC в дивизионе до 70 кг Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок продлился все три раунда. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. У Армана в ММА 22 победы и три поражения.