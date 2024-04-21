Дэвид Бенавидес сразится с Александром Гвоздиком 16 июня в Лас-Вегасе

Боксёрская компания PBC анонсировала боксёрский вечер, который состоится 16 июня в Лас-Вегасе (США).

В соглавном событии двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес (27-0, 23 KO) поднимется в полутяжёлый дивизион (до 79,4 кг) и сразится с украинцем Александром Гвоздиком (20-1, 16 KO).

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков. В сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложится в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).

Александру Гвоздику 37 лет. Украинец является бывшим обладателем титула WBC в полутяжёлом весе. Завершил карьеру в 2020 году, однако вернулся в начале 2023-го, одержав три победы подряд.