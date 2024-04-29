Похмелье после юбилейного турнира. Что не так с бразильским UFC 301

Совсем недавно отгремел турнир UFC 300, который стал главным медийным успехом организации в текущем году. Однако большое количество звёзд на одном турнире ударило по следующим ивентам, в том числе и по UFC 301, который пройдёт в Бразилии. Были надежды, что Алекс Перейра сможет спасти положение и сотворит ещё одну красивую историю, возглавив сразу два номерных турнира подряд. Но этого не будет и UFC 301 пройдёт без чемпиона полутяжёлого веса.

Турнир пройдёт в ночь на 5 мая, и это первый номерной ивент в Бразилии с января 2023 года. Проблема UFC 301 в том, что он сейчас не очень интересен нейтральным болельщикам. Косвенно на это намекают просмотры традиционных программ «UFC Обратный отсчёт» в YouTube. На официальном канале промоушена ролики о боях Александр Пантожа — Стив Эрцег и Джонатан Мартинес — Жозе Альдо суммарно набрали чуть меньше 70 тысяч просмотров.

Александр Пантожа Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Ключевая причина — мало громких имён и звёзд бойцов. Изначально турнир должен был возглавлять Алекс Перейра, о чём он сам говорил, но Поатана отправили спасать UFC 300 и не прогадали. На бразильский турнир остался один местный чемпион, и логично, что именно Пантожа возглавит ивент в Рио-де-Жанейро. Другое дело, что уже традиционно бойцы наилегчайшего веса показывают зачастую не самые привлекательные поединки. Не помогает и тот факт, что вторая половина мейн-ивента — австралиец Стив Эрцег. Хороший боец, но крайне спорная кандидатура для титульника. Эрцег меньше года в UFC, у него за плечами три поединка в промоушене, и он занимает 10-е место в рейтинге. Так себе бэкграунд для претендента на пояс главной ММА-лиги планеты.

Сам Пантожа тоже мало кому известен в большинстве стран, за исключением самой Бразилии. Он тихий, почти не даёт интервью вне недели боя и всегда очень уважительный. По-человечески это хорошо, но UFC нужно и шоу, которое Александр вне октагона не обеспечивает. В самих боях Пантожа ставит на борьбу и джиу-джитсу, может немного зарубиться на руках, но в целом он очень неудобный стилистически. А Эрцег в трёх боях в UFC оформил лишь один финиш и пока не зарекомендовал себя ярким бойцом. Не так давно в наилегчайшем весе квадрологию устроили Дейвисон Фигейреду и Брэндон Морено, и это противостояние выглядело ярче нынешнего титульного поединка.

Существенную нехватку более популярных бойцов матчмейкеры попытались решить просто — выложили на стол приличную сумму, чтобы вернуть в октагон легендарного Жозе Альдо. Король Рио не бился в ММА порядка полутора лет и не помышлял о возобновлении карьеры, хорошо зарабатывая в поп-боксе. Но теперь бывший чемпион возвращается и даже получает возможность ворваться в рейтинг легчайшего веса через поединок с крепким Джонатаном Мартинесом. Более того, Альдо сообщил, что должен был биться с Домиником Крузом, но у того возникли проблемы со здоровьем. На бумаге бой двух ветеранов и бывших доминирующих чемпионов смотрелся вполне неплохо.

Так или иначе, с медийной точки зрения турнир действительно не впечатляет, и кард на бумаге не выглядит интересным для широкой публики. Но не стоит забывать, что ивент проходит в Бразилии и рассчитан в первую очередь на местную аудиторию. Для них наличие бразильского бойца практически в каждом поединке карда — хорошая новость, и с этой точки зрения всё сделано правильно. Но, безусловно, для фанатов из России здесь минимальное количество ярких и интригующих противостояний.

Жозе Альдо Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Есть ли на турнире интересные стилистические противостояния или просто яркие бойцы, за которыми можно последить? Откровенно говоря, для номерного турнира их маловато. Наиболее захватывающий бой способен показать Мишель Перейра, который оставил в стороне попытки крутить сальто в октагоне и теперь выходит просто уничтожать. А соперником будет Игорь Потеря, который тоже горазд зайти в яркий размен. Есть и подающий надежды Элвис Бренер из команды Чарльза Оливейры и Мыктыбек Оролбай, который ярко дебютировал в UFC в прошлом году. Классическое противостояние грэпплеров тоже имеется — Пол Крэйг и Кайо Борральо могут показать интересные размены на земле. Есть крайне любопытные парни Жоандерсон Брито и Исмаэль Бонфим. Это не так много, как хотелось бы, но лучше, чем ничего.

Да, мы должны помнить, что UFC — это всегда бизнес. И им выгодно затратить меньше, чтобы получить больше. На этот раз так и вышло, промоушен решил просто порадовать бразильских фанатов и при этом не особо утруждаться. Но такова плата за ярчайшие со всех точек зрения UFC 299 и UFC 300. Там было множество звёзд, которые могут украсить любой кард. На UFC 301 их просто не осталось, так что это можно сравнить с небольшим похмельем.

Но всегда есть шанс на то, что сами бойцы будут настроены показать себя с лучшей стороны. Особенно это касается бразильцев. В противном случае UFC 301 станет турниром, который мы забудем, как только он завершится.