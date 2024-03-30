«Плевок в лицо всем чемпионам лиги». Деметриус Джонсон — о гонорарах Си Эм Панка в UFC

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон раскритиковал руководство UFC за несоразмерно большие гонорары, которые выплачивались звезде реслинга Cи Эм Панку.

«То, сколько получил Cи Эм Панк за свой бой в UFC, является большим плевком со стороны руководства промоушена в лицо всем чемпионам лиги. Да, сейчас играет роль то, насколько ты популярен, а не насколько крутым мастером смешанных единоборств являешься. Именно известность приносит вам деньги.

Парень, который проиграл свой первый бой в смешанных единоборствах, получил $ 500 тыс. за бой. Очевидно, он заработал эти деньги благодаря своей карьере в WWE. Я не собираюсь лгать вам, ребята, это задело меня и у меня остался неприятный привкус во рту, потому что я занимался смешанными единоборствами всю свою жизнь. Самое большой чек, который я когда-либо зарабатывал в UFC, составлял около $ 380 тыс плюс $ 40 тыс. Всё это достояние общественности. Эти ребята принадлежат к любительской лиге. Они ещё недостаточно отточили свои навыки в смешанных единоборствах, чтобы выступать в такой лиге, как UFC», — приводит слова Джонсона портал Low Kick MMA.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше