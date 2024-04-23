Прогрейс: Гарсия проделал с Хейни то, что Хейни сделал со мной, Райану было плевать на вес

Двукратный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Реджис Прогрейс прокомментировал победу Райана Гарсии в поединке с Девином Хейни, который состоялся 21 апреля в Нью-Йорке (США).

«Райану было плевать на вес. Вес действительно имеет значение. Говорят, что весовые категории существуют неспроста. Джервонта Дэвис не церемонился с Райаном, он заставил его держаться в определённом весе. Танк сделал это с ним, а он сделал это с Хейни.

Девин проделал это дерьмо со мной. Согласно моему контракту, я не мог превышать определённый вес [в вечер боя]. Я не могу доказать, что Гарсия ставил капельницу, но он был чертовски большим», — сказал Прогрейс в интервью YouTube-каналу MillCity Boxing.